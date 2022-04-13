Украинские десантники уничтожили колонну военной техники оккупантов. Фото
Вооруженные силы Украины продолжают успешно противостоять российским оккупантам. Украинские десантники совместно с собратьями из других составляющих сил обороны уничтожили колонну российской военной техники
Наши защитники захватили служебные документы захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В частности, был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.
Кроме того, захвачены также циничные материалы пропагандистского характера.
"Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!" – добавили в пресс-службе.
Отметим, что украинские Силы обороны за 49 неполных суток войны против вражеской российской армии уничтожили 19 800 ее военных, среди которых – простые солдаты и офицеры. Также в боях оккупанты потеряли много вооружения и техники.
Напомним, защитники Украины разгромили одно из подразделений Росгвардии из Архангельской области. Из 50 оккупантов в живых осталось всего шестеро.
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