Украинские десантники уничтожили колонну военной техники оккупантов. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают успешно противостоять российским оккупантам. Украинские десантники совместно с собратьями из других составляющих сил обороны уничтожили колонну российской военной техники

Наши защитники захватили служебные документы захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Кроме того, захвачены также циничные материалы пропагандистского характера.

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"Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!" – добавили в пресс-службе.

Отметим, что украинские Силы обороны за 49 неполных суток войны против вражеской российской армии уничтожили 19 800 ее военных, среди которых – простые солдаты и офицеры. Также в боях оккупанты потеряли много вооружения и техники.

Напомним, защитники Украины разгромили одно из подразделений Росгвардии из Архангельской области. Из 50 оккупантов в живых осталось всего шестеро.

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