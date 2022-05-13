Украинские десантники сбили вражеский БПЛА комплекса РЭБ 'Леер'. Фото

Украинские военнослужащие уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат российских оккупантов. В этот раз десантники "приземлили" БПЛА комплекса РЭБ "Леер".

Такой аппарат рашисты использовали для подавления GSM-связи. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Беспилотник сбили николаевские десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Примечательно, что вражеский БПЛА уничтожили с помощью стрелкового оружия.

"Военнослужащий разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия сбил беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM-связи", – сообщили в Минобороны.

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Напомним, украинские защитники в течение 12 мая уничтожили семь вражеских целей в небе. Российские оккупанты потеряли еще один вертолет Ка-52. Известно, что российских вертолет Ка-52 был сбит подразделениями ПВО на Донбассе, где оккупанты потеряли много разных видов боевой техники.