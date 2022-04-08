Украинские десантники сбили еще один вертолет врага при помощи 'Стугны', – военный эксперт

Украинские защитники сбили российский боевой вертолет Ка-52 из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Точным пуском ракеты военнослужащие ВСУ уничтожили вражеское авиасудно в полете.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко в Facebook. По его данным, ударный вертолет врага сбили бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В то же время эксперт не разглашает место, где был сбит вертолет оккупантов.

Отметим, что так называемый "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 – является машиной нового поколения, которая способна нанести значительные потери, ведь поражает бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Теперь этот "Аллигатор" разлетелся в щепки благодаря точному попаданию нашей ракеты и больше не будет нести смерть украинцам.

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Помимо того, что ПТРК "Стугна" является противотанковым комплексом, украинские военные его с успехом применяют и для уничтожения воздушных целей врага.

Три дня назад, 5 апреля, украинские десантники впервые попали из "Стугны" в российский Ка-52 над Харьковщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили 150 самолетов российских оккупантов за 43 дня полномасштабной войны. Это значительно больше, чем на вооружении Польша, Казахстан, Великобритания и Беларусь.