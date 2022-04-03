Украинские бойцы 'голыми руками' поймали российский БПЛА. Фото с трофеем

Украинские защитники "голыми" руками поймали российский беспилотника. БПЛА вражеской армии совершал посадку возле временно оккупированных территорий, однако украинцы вовремя его перехватили.

Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 1-й ОБрСпН (Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна), передает волонтерское сообщество InformNapalm в Telegram.

В это время военные проводили разведку позиций противника в составе малой группы. Как выяснилось, вражеская "птичка" ранее наводила минометный огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

"Трофей" был передан специалистам для исследования.

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"Аппарат может работать в качестве ретранслятора для систем связи. Однако, что интересно, в нем встроены оптические системы японской компании "Canon". Наверное, "вторая армия в мире" не сможет без помощи мира", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты потеряли беспилотник-разведчик стоимостью свыше 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области.

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