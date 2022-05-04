Украинские артиллеристы уничтожили БТР врага вместе с экипажем: Генштаб поделился видео
Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили российский бронетранспортер. Экипаж вражеской техники также ликвидирован.
В подтверждение украинские воины показали шевроны и документы рашистов, которые превратились в "правильных россиян". Видео уничтожения БТР России показали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)
"На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожило российский бронетранспортер вместе с экипажем", - отметили в Генштабе.
Воины показали трофеи – шевроны и документы уничтоженных рашистов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. Таким образом, к утру 4 мая потери России в живой силе достигли 24,5 тысяч человек.