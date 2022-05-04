Украинские артиллеристы уничтожили БТР врага вместе с экипажем: Генштаб поделился видео

Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили российский бронетранспортер. Экипаж вражеской техники также ликвидирован.

В подтверждение украинские воины показали шевроны и документы рашистов, которые превратились в "правильных россиян". Видео уничтожения БТР России показали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Видео дня

"На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожило российский бронетранспортер вместе с экипажем", - отметили в Генштабе.

Воины показали трофеи – шевроны и документы уничтоженных рашистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. Таким образом, к утру 4 мая потери России в живой силе достигли 24,5 тысяч человек.