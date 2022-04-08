Украинские артиллеристы накрыли огнем 'вагнеровцев' на Донбассе. Фото 18+

Вооруженные силы Украины мощным артиллеристским ударом накрыли позиции боевиков ЧВК "Вагнер" на Донбассе. Это произошло около населенного пункта Попасная (Луганская область).

Об этом на своем канале в Telegram в пятницу, 8 апреля, сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он также опубликовал фотографии ликвидированных российских наемников.

Журналист отметил, что лично знает украинских военнослужащих, защищающих Попасную, и добавил: ракетный удар по Краматорску, в результате которого погибли 50 человек, они никогда не простят.

"Около Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда", – написал Цаплиенко.

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Фото 18+ ликвидированных наемников доступны по ссылке.

Отметим, что накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские оккупанты перебросили на Донбасс наемников ПВК Вагнера. Их численность составляет около 1000 человек. "Вагнеровцы" уже воевали на востоке Украины последние восемь лет, поэтому они знакомы с этой местностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Мариуполем Вооруженные силы Украины во время боевых действий нанесли армии России мощный удар. Ликвидировано не менее 118 российских военнослужащих.