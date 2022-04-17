Украинская разведка назвала город, в районе которого оккупанты готовят главный удар

Несмотря на отступление с северо-востока Украины, враг концентрирует свои силы на Донбассе и юге, готовя главный удар по украинским воинам в районе города Изюм. Украинские защитники готовы к такому развитию событий и дадут достойный отпор захватчикам.

В эфире единого телемарафона 17 апреля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что нельзя разделять нынешнее военное противостояние с Россией на этапы или стадии. Оккупанты просто меняют тактику в разных местах наступления.

"Чем отличается тактика, которую они сейчас применяют, по сравнению с первыми днями войны? Ответ прост: они начали концентрировать усилия на определенных для них участках прорыва. Основным направлением сейчас является атака из города Изюм. Это самая главная точка, в которой они максимально концентрируются и будут пытаться дальше наступать", – отметил глава ГУР.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Харьковской области Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление и преуспевают в нем. Сейчас бойцы развивают несколько успешных операций, оттесняя войска России дальше от Харькова.

Напомним, 17 апреля российские оккупанты обстреляли центр Харькова. По меньшей мере пятеро местных жителей погибли.