Украинская ПВО за сутки уничтожила 17 воздушных целей России

Украинские воины продолжают наносить врагу потери и на небе, и на земле. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 17 воздушных целей.

На Донбассе защитники Украины отразили 12 атак российских оккупантов и ликвидировали 28 единиц техники. Об этом в ежедневном брифинге рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Защищая украинское небо Силы обороны Украины уничтожили 17 воздушных целей.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны в сутки уничтожено 17 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет", - сообщил Арестович.

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Горячими стали минувшие сутки на украинском Донбассе, где сейчас продолжаются горячие бои.

"На территории Донецкой и Луганской области, там, где враг сосредотачивает основные усилия, за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены 4 танка, 15 единиц бронированной, 4 единицы автомобильной техники и 5 артиллерийских систем", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Он призвал украинцев верить в свои Вооруженные Силы, потому что они не дали еще ни одного повода для сомнений в своем мужестве, профессионализме и в том, что Украина обязательно победит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 24 апреля Россия потеряла в войне против Украины 21,8 тыс. человек: уничтожено 2238 ББМ и 154 вертолета. В течение дня украинские воины пополняли этот счет.