Украинская ПВО уничтожила 15 вражеских целей за сутки – командование
Защитники Украины 5 мая поразили не менее 15 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-30, сбитый зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.
Об этом по итогам 71-го дня войны сообщило Командование воздушных сил ВСУ в Telegram. Отмечается, что вражеский самолет сбит на Восточном направлении.
А кроме самолета уничтожены 14 российских беспилотников типа "Орлан".
"Их сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", – рассказали в Командовании.
Но украинские защитники не только сбивают вражескую авиацию, но и избивают врага с неба. Так в течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов.
Украинские группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам российских фашистов и по их складам с боеприпасами.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины приземлили очередной российский "Орлан-10".