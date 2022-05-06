Украинская ПВО уничтожила 15 вражеских целей за сутки – командование

Защитники Украины 5 мая поразили не менее 15 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-30, сбитый зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Об этом по итогам 71-го дня войны сообщило Командование воздушных сил ВСУ в Telegram. Отмечается, что вражеский самолет сбит на Восточном направлении.

А кроме самолета уничтожены 14 российских беспилотников типа "Орлан".

"Их сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", – рассказали в Командовании.

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Но украинские защитники не только сбивают вражескую авиацию, но и избивают врага с неба. Так в течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов.

Украинские группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам российских фашистов и по их складам с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины приземлили очередной российский "Орлан-10".