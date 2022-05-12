Украинская ПВО сбила российскую крылатую ракету, выпущенную по Одесской области

В среду, 11 мая, российские оккупанты снова устроили ракетную атаку Одесской области. Вражеский снаряд был сбит бойцами сил противовоздушной обороны (ПВО).

Этим наши защитники сохранили не одну жизнь мирных жителей Одесчины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету", – сказано в сообщении.

Людей в очередной раз призывали быть сознательными и ответственными, придерживаться алгоритма реагирования на объявленные воздушные тревоги, а также тщательно проверять информацию и доверять только достоверным источникам.

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Напомним: вечером 9 мая российские оккупанты снова ударили ракетами по Одессе. В городе прогремели взрывы, один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Из-за обстрела начался масштабный пожар, его ликвидировали спасатели.

В тот же вечер оккупанты снова ударили по Одесской области. По региону выпустили ракеты "Кинжал", они попали в объекты туристической инфраструктуры.

В результате обстрела разрушены пять зданий, начался пожар, который ликвидировали спасатели. Два человека пострадали из-за действий войск РФ, их с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, воины Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Одесской областью российский беспилотник "Форпост". Его стоимость достигает 7 млн долларов.