Украинская ПВО сбила российский вертолет Ми-24. Фото

Украинские силы ПВО уничтожили российский вертолет Ми-24. По словам воинов, российская "вертушка" улетела вслед за российским кораблем.

Защитники Украины из 68-й отдельной егерской бригады продолжают увеличивать собственный счет уничтоженной вражеской авиации. Об этом сообщили на странице бригады.

"Благодаря подразделениям ПВО 68 отдельной егерской бригады счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну единицу. Вертолет Ми-24 улетел вслед за российским кораблем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе", – отметили в бригаде.

Этот вертолет стал пятым из уничтоженных воинами этой части вертолетов российских оккупантов. Также на счету бригады – один сбитый российский штурмовик Су-25.

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Воины также показали один из сбитых ранее российских вертолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 апреля украинские защитники сбили вертолет России Ми-8 на восточном фронте. Неделю спустя на Донбассе сбили еще два вертолета и крылатую ракету.

Всего с начала вторжения Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожено 154 самолета и 347 артиллерийских систем.

По состоянию на утро понедельника также уничтожены 137 вертолетов.