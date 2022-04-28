Украинская ПВО сбила беспилотник врага над морем

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, облетающий район Одессы. Вражеский дрон рухнул прямо в море.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг". Целью БПЛА, запущенного оккупантами, было проведение воздушной обстановки для дальнейшего нанесения ракетных ударов.

"Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", – лаконично указали украинские защитники.

Напомним, что Военно-воздушные силы США разработали специально для Украины новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost. Его технология целиком удовлетворит военные потребности нашей армии для обороны от российских оккупантов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Умани под Черкассами силы ПВО ударили по вражеским ракетам во время тревожной сирены, которая звучала по городу.