Украинская пенсионерка – россиянам: оккупанты, не уничтожайте своих сыновей - мы все равно не сдадимся

Российские оккупанты могут воевать только против безоружных и беззащитных мирных украинцев. Гражданское население нашего государства страдает от боевых действий и оккупации больше всего.

Однако даже они говорят оккупантам: Украина не сдастся. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что в самых горячих точках, где проходят жесточайшие бои, обычно остаются те, кто не может самостоятельно эвакуироваться. Чаще всего это пожилые люди. Они остаются без пищи и воды, не имеют лекарств и возможности получить помощь после ранений.

Таких людей пытаются спасать волонтеры.

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"Мой друг волонтер Вячеслав Запорожец помогает людям именно в горячих точках, где уже отчаялись дождаться помощи. "Ангел мой пришел!" - говорят о нем", - пишет советник министра.

Геращенко рассказал об одной из спасенных волонтерами бабушек, которая пережила тяжелые времена - но, как и вся Украина, говорит россиянам, что украинцы не сложат оружие, сколькими бы трупами российских солдат не пытался Путин забрасывать нашу землю.

"74-летняя Любовь Мироновна из села Анисовка попала под артобстрел, когда доила коров, получила ранение голеностопа, ее ферма разрушена. Благодаря Вячеславу она сейчас в безопасности, получила необходимую медицинскую помощь и новый слуховой аппарат. На вопрос: "что бы вы хотели сказать оккупанту?", она ответила: "не уничтожайте своих сыновей, мы все равно не сдадимся!" - рассказал Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали новые фото зверств оккупантов на Житомирской трассе. Дорога в двух десятках км от столицы устлана расстрелянными автомобилями и телами невинно убитых украинцев.

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