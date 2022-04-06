На Луганському напрямку окупаційні війська РФ продовжують ведення штурмових дій у районах населених пунктів Попасна, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

В свою чергу українська артилерія завдала вогневого ураження по місцях накопичення особового складу та техніки.

Координати місць скупчення важкої бронетехніки і особового складу окупантів були надані ЗСУ і представникам розвідтовариства аналітичним відділом громадської ініціативи "Права Справа".

Нагадаю, напередодні була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо місць накопичення важкої бронетехніки і ствольної артилерії окупантів в окупованому м. Первомайськ. Зокрема, повідомлялося про логістичну базу окупантів на території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка знаходиться за адресою: м. Первомайськ, вул. Воровського, 22.

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Крім того, аналітичним відділом ГІ "Права Справа" були передані координати місць сукупчення особового складу окупантів у кількості до 100 осіб і місця зосередження паливозаправників та БМ.

За інформацією Оперативно-тактичного угруповання "Схід", за вказаним координам українськими воїнами було знищено: особового складу – до 80 осіб; БТР – 9; БМП – 10; БМ-21 – 1; АТ – 17; паливозаправники – 2.

Нанесення вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки підтверджено представниками окупаційної адміністрації т.зв. "ЛНР".

Варто зауважити, що ворог навмисно розміщує військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи їх як живий щит, тим самим виключаючи відкриття відплатного вогню з боку ЗСУ.

Вчергове звертаю увагу, що з тилових районів окупованих територій Луганської області важка бронетехніка і вантажівки з особовим складом в напрямок окупованого м. Первомайськ переміщується трьома шляхами, а саме: через Кадіївський міст, через Сокологорівку і с. Калинове.

За інформацією місцевих джерел "Права Справа", останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки і живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район окупованого міста Сватове. Мовиться про формування штурмової колони для захоплення міст Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Наразі, за інформацією місцевих джерел, концентрація живої сили окупантів зафіксована в районі Сватівського районного військового комісаріату( м. Сватове. вул. Державна, 3) та Сватівського відділу поліції в м. Сватове, адреса: вул. Державна, 11.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!

І головне – віримо в нашу перемогу!