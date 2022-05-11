Украинская армия имеет все шансы нанести военное поражение России: Арестович назвал важное условие для ВСУ

Украина имеет все шансы перейти в контрнаступление и нанести военное поражение Российской Федерации. Однако, это может произойти после получения достаточного количества западного вооружения от союзников.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live". Он отметил, что решать, где и когда проводить контрнаступление, будет главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и его штаб. Они будут решать, где это будет выгоднее всего сделать, поскольку обладают всей полнотой информации.

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"Но можно сказать в общем, что у нас появляется очень неплохой шанс нанести военное поражение российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть оцепленными и окончательно разгромленными", – считает Алексей Арестович.

Можно только представить медийный, политический и военный эффект от такого наступления, добавил советник главы ОП.

"Думаю, что мы увидим его раньше, потому что чем раньше поступит помощь, тем раньше это произойдет. Речь может идти о неделях. А неделя в военное время это как год в мирное, может многое решить", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович не исключил, что страна-агрессорка Россия может предпринять еще одну попытку наступления на украинскую столицу Киев, а также другие города северо-восточной части страны. Речь идет о Сумах, Чернигове, Харькове.