Психолог медицинской сети "Добробут" Екатерина Галянт работает с тремя украинками, ставшими жертвами насилия со стороны российских оккупантов. Это молодые девушки в возрасте от 16 до 20 лет.

Они рассказывают, что после пережитого хотели содрать с себя кожу. Об этом Галянт рассказала в интервью изданию LIGA.

По словам психолога, еще в начале широкомасштабной войны она вместе с коллегами создала Telegram-канал психологической помощи. Там ее и нашли девушки, которым нужна была такая помощь. Они откровенно не говорили, что их изнасиловали, а только рассказывали, что у них появлялись суицидальные мысли. После начала терапии выяснилось, что они стали жертвами насилия.

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Общение Галант с девушками происходит в Zoom. Это не классический прием у психолога, потому что девушки в шоке от произошедшего. Психолог использует различные методы и приемы, чтобы разговорить их и помочь.

Пострадавшие рассказывают, что изнасилование было групповым, в нем принимали участие от трех до пяти оккупантов. Скорее всего, они были пьяны. И девушки смогли убежать от них только благодаря тому, что те напились в конце так, что позасыпали.

Все жертвы уверены, если бы не это, то в живых не остались бы. Девушек били, потому что они сопротивлялись. У них есть синяки и другие травмы. Также повреждены половые органы. При этом ни у кого из девушек не было сильного вагинального кровотечения, которое бы они не могли остановить.

"Прошу их пойти к гинекологу, чтобы хотя бы осмотрели и исключили беременность. Девушки говорят, что когда после этого идешь в душ, хочется кожу снять с себя полностью. Чтобы этого тела не было. Они ассоциируют его с изнасилованием. Они настолько моют себя! Находят перекись, календулу, еще что-то на спирту – заливают это все на половые органы, которые и так травмированы, оно еще больше печет. Девушки себя сильно травмируют, когда пытаются вымыть изнутри, это очень болит", - отметила Галянт.

Она объяснила, что девушки обижены, потому не доверяют врачам. В частности, боятся, что их заставят уйти в полицию.

Психолог отметила, что просто забыть это или что-то сделать, чтобы об этом не упоминать – невозможно. Такая травма всегда делит жизнь на до и после. А поскольку избавиться от нее не удастся, надо научиться с ней жить.

Галянт посоветовала людям, чьи родные могут быть жертвами изнасилования, не давить на них. Пострадавшим обязательно нужно оставить в покое и безопасности. Нельзя совершать никакого дополнительного насилия, к примеру, силой вести в полицию или к врачу.

Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четырех детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине указал один из покупателей, местный житель со словами "она бандеровка".

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