"Я – вдова, но я жена Героя!" Молодая украинка написала щемящее обращение после гибели мужа-военного

Одесситка Ольга Дискаленко трогательно попрощалась со своим мужем, погибшим на войне против российских оккупантов. Ивану Дискаленко было всего 24 года. Его возлюбленная подчеркнула, что гордится своим Героем и уверена: зло не сможет поглотить Землю.

Щемящий пост Ольга обнародовала на личной Facebook-странице. "Я – вдова. Но я жена Героя, погибшего в освободительной войне, защищая свою землю и свой народ. Я горжусь своим любимым и тем, что никогда не колебался перед выполнением заданий", – начала она.

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Женщина отметила, что она была замужем за верным и храбрым воином. Он остался в Украине тогда, когда на наши земли пришли изверги, рашистские твари, и стали убивать и насиловать наш народ.

"У меня забрали мою "крепость", мое счастье, любовь и спокойствие. Кусок проклятого железа остановил любимое сердце. Он всегда говорил: "Оно бъется только для тебя".

Но какой-то зловонный обоср*нный урод забрал все наши мечты и нашу счастливую жизнь... И как бы ни было трудно сейчас, теперь я буду жить за двоих. И у меня теперь вдвое больше сил!" – написала украинка.

Она уверена, что зло никогда не поглотит Землю, жизнь и свет восторжествует. "Я горжусь своим Героем, и это в моем сердце навсегда!" – подытожила вдова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 16 апреля из-за российского кассетного боеприпаса, который сдетонировал при попытке деактивации, под Харьковом погибли три украинских спасателя. Среди них был командир части пиротехников.