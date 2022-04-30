Украинка родила близнецов через день после известия об убийстве мужа снайпером РФ. Фото

В Черниговской области 34-летняя украинка родила близнецов через день после того, как узнала, что ее супруг погиб в боях за Украину. Украинский пограничник Богдан Назаренко был убит российским снайпером 14 марта.

Об этом рассказало издание Sky News. Как сообщили журналисты, у Виктории начались схватки сразу после известия о смерти мужа.

Родственники не сразу рассказали ей о трагедии – страшную новость сообщили только спустя две недели, 3 апреля. Тогда мужчину уже похоронили.

На следующий же день она родила мальчиков-близнецов. "Я узнала новость 3 апреля, а родила 4 апреля – ночью начались схватки", – рассказала украинка. На тот момент она была на 35 неделе беременности. Первым родился Матвей, за ним последовал Захар.

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"Это все, что у меня осталось от него – мои дети и мои воспоминания, которые никогда не сотрутся", – сказала молодая вдова.

35-летний Богдан Назаренко был застрелен во время выполнения задания Государственной пограничной службы Украины на севере Черниговской области. Сейчас его жена с семьей проживают в городе Нежин.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты убили Героя Украины Ярослава Шинкаренко. Воин погиб, защищая страну от нашествия российских войск.