Украинец, выживший в плену оккупантов: они хотели убивать всех – женщин, детей

Украинец Олег, который трое суток провел в плену российских военных, рассказал о зверствах, совершенных оккупантами в Буче. По его словам, солдаты страны-агрессора готовы были убивать не только мужчин, но и женщин и детей.

Об этом сообщает hromadske. Мужчина был служителем христианского реабилитационного центра при протестантской церкви, которую россияне захватили, потому что решили, что там находится база ВСУ.

Первый раз военные РФ появились в центре 23 марта. Убедились, что там гражданские, и покинули его. Однако на следующий день оккупанты вернулись и начали расстреливать помещение из гранатометов и пулеметов.

"Узнали, что раньше у нас жили люди, у которых было оружие. Это сыновья одного нашего пастора. Но когда пришли россияне, их у нас уже не было. Когда они начали обстреливать реабилитационный центр, ребята выпрыгивали — кто с первого, кто со второго этажа. А я не мог уйти, у меня человек без ног. Остался. Сначала вошел пулеметчик и приказал нам выйти. Я говорю: "Один без ног, он не может". Тот отвечает: "Выходи ты", – рассказал мужчина.

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После этого Олега начали избивать – сначала прямо в помещении реабилитационного центра, а потом перевезли на свою базу и там продолжили пытки.

"Один у головы стреляет, другой ноги расставил — и между ног. Все ближе и ближе. Потом автомат на позвоночник ставили и ложились на автомат. У меня теперь дырки в спине. А потом хотели ноги переехать БМП, пролетели очень близко. Пугали", – рассказал украинец об издевательствах оккупантов.

Однажды кто-то из солдат-срочников посадил Олега в колодец. "Он надел на меня теплую шапку, замотал глаза скотчем, надел пуховик и тоже замотал скотчем, чтобы он не слетел. Я там просидел двое суток. Мне запретили давать воду. Однажды я попросил попить, а он ответил: "Пастор, терпи, тебе еще немного осталось".

Когда мужчина сидел в колодце второй день, то услышал, что россияне привезли на базу еще одного мужчину. Сначала оккупанты прострелили ногу пленному, а затем в течение часа его избивали.

"Потом один говорит другому: "Принеси палку". Они, наверное, между руками ее просовывали и ломали их. Это из того, что я слышал", – говорит он.

Олег запомнил позывные двух своих палачей – "Калуга" и "Витебск". Последний в разговоре с другими солдатами говорил: "Я бы в этой Украине мочил всех — женщин, детей. Мне жалко только собак и кошек, которых они оставили".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети нашли страницу 20-летнего оккупанта Михаила Ткача, который убивал мирных жителей в Буче. В ответ на осуждающие комментарии он пригрозил вернуться в Украину и продолжить совершать зверские преступления.