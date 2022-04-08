Украинец увидел в веб-камеру, что оккупанты поставили технику во дворе его дома, и передал данные ВСУ: враг уничтожен. Фото

Украинцы, кто как может, помогают Вооруженным силам Украины истреблять российских кафиров и их технику. Так, благодаря бдительности украинского предпринимателя Андрея Ставницера, украинским защитникам удалось уничтожить военную технику кафиров, которые готовились обстреливать Киев.

О своей истории Ставницер рассказал на странице Facebook. Когда произошли события, предприниматель не уточняет, но известно, что украинские защитники выбили все вражеские силы из Киевской области по состоянию на 2 апреля.

Ставницер рассказал, что боевую технику врага он заметил благодаря вебкамере, которая размещалась на его частном доме.

"Дано: ты смотришь в вебкамеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, "Торнадо-Г" и "Грады"", – написал мужчина.

Видео дня

Он отметил, что враг не просто так выбрал именно его дом, ведь дом расположен так, что может служить "идеальным укрытием, откуда очень удобно шмалить по Киеву".

"Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня?" – риторически спросил Ставницера, опубликовав фото уничтоженной техники врага на фоне поврежденного дома.

Он отметил, что дом и страну мы построим, а главное сейчас – спасти жизнь.

Также Ставницер призвал не нахваливать его, поскольку он "не бросился на них с голыми руками" и лично знает несколько аналогичных истории – "и о домах, и о предприятиях".

"К сожалению, пострелять из моего двора они успели. Восстановить стены легко, восстановить справедливость посложнее", – резюмировал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как ВСУ уничтожили колонну техники кафиров в Киевской области. Неприятеля остановили украинские артиллеристы.