Украинец увидел в веб-камеру, что оккупанты поставили технику во дворе его дома, и передал данные ВСУ: враг уничтожен. Фото
Украинцы, кто как может, помогают Вооруженным силам Украины истреблять российских кафиров и их технику. Так, благодаря бдительности украинского предпринимателя Андрея Ставницера, украинским защитникам удалось уничтожить военную технику кафиров, которые готовились обстреливать Киев.
О своей истории Ставницер рассказал на странице Facebook. Когда произошли события, предприниматель не уточняет, но известно, что украинские защитники выбили все вражеские силы из Киевской области по состоянию на 2 апреля.
Ставницер рассказал, что боевую технику врага он заметил благодаря вебкамере, которая размещалась на его частном доме.
"Дано: ты смотришь в вебкамеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, "Торнадо-Г" и "Грады"", – написал мужчина.
Он отметил, что враг не просто так выбрал именно его дом, ведь дом расположен так, что может служить "идеальным укрытием, откуда очень удобно шмалить по Киеву".
"Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня?" – риторически спросил Ставницера, опубликовав фото уничтоженной техники врага на фоне поврежденного дома.
Он отметил, что дом и страну мы построим, а главное сейчас – спасти жизнь.
Также Ставницер призвал не нахваливать его, поскольку он "не бросился на них с голыми руками" и лично знает несколько аналогичных истории – "и о домах, и о предприятиях".
"К сожалению, пострелять из моего двора они успели. Восстановить стены легко, восстановить справедливость посложнее", – резюмировал мужчина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как ВСУ уничтожили колонну техники кафиров в Киевской области. Неприятеля остановили украинские артиллеристы.