Хочу сказать неприятные и очевидные вещи.

Мы должны научиться существовать так, вроде бы другого мира нет. Научиться быть автономными в условиях войны.

Да, мы должны быть благодарны нашим иностранным партнерам за финансовую и военную помощь. И мы благодарны.

Но Украине нужно помнить о судьбе курдов и Афганистана. Триллионы долларов помощи, вооружения, инструкторы - мы и четверти не имеем из того, что имел Афганистан... И в один день - конец.

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Дальше текст на языке оригинала.

Підтримають сильних, кидають слабких. Парадокс, якщо ми хочемо підтримки, то ми маємо навчитись жити автономно. Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, то ми маємо бути Незалежними в усіх сенсах.

Ми маємо мати потужну економіку, армію, енергетику... Свою зброю, свій автопром, айті, газовидобування тощо...

Так, світ Глобальний, усі залежні один від одного. Отже ми маємо зменшувати цю залежність. Ми маємо брати участь у спільній світовій економіці та міжнародних проектах, як космічна програма, де ми також представлені, але ми маємо бути готові прожити бодай пару років повністю самостійно, як професійний виживальник у лісі, тільки в масштабах країни. Інакше наша Держава зникне при наступному катаклізмі.

Це роздуми для "після війни", але працювати у цьому напрямку, потрібно зараз, аби це після втілилося.