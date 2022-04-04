Коли терористи здійснюють теракти в Парижі, Лондоні або Римі, то увесь цивілізований світ висловлює глибоке співчуття жертвам, які постраждали від рук цих злочинців. Фотографії з місць злочинів масово розходяться по світовій пресі і міжнародна громадськість проявляє солідарність та співчуття до жертв цих злочинів. Але що має робити світ, коли російські терористичні війська цілеспрямовано і методично, вже майже півтора місяця, розстрілюють ракетами і “Градами” українські міста і села? Співчуття тут явно замало. Тут потрібна справжня допомога, щоб ми могли якнайшвидше відбити московську агресії і вигнати ворога зі своєї землі.

Звірства російської терористичної армії, що вторгнулася в Україну з паралельного світу, які відкрилися після визволення Київської області, говорять про те, що готує Російська Федерація для всієї України. І чим швидше міжнародна громадськість зрозуміє, яку величезну загрозу несе Росія не тільки для України, а й для Європи і всього світу, тим більш дієвою може бути допомога Українській державі.

Нам потрібні не тільки глибоке співчуття і солідарність, нам потрібна новітня зброя, щоб урівняти військові можливості з російськими злочинцями.

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Злочини Росії проти людяності вже зараз тягнуть не на одну Гаагу. Демократичний світ мусить усвідомити, що Путін веде війну на знищення українського народу. Це його головна ціль, і він від неї ніколи не відмовиться.

Очевидно, що не дивлячись на значну допомогу з боку Заходу, її явно не достатньо для того, щоб нарешті переломити ситуацію у війні з Росією на користь України.

Путіну потрібен парад в Москві на Красной площаді 9 травня, і він робитиме все для того, щоб був привід його провести.

Тому українська дипломатія і українські посольства в країнах, котрі підтримують Україну і надають нам допомогу, мають активізувати свою діяльність, щоб громадяни цих держав побачили, що наступними жертвами злочинів можуть бути й вони, якщо українцям не надати сучасну зброю для захисту своєї землі.

Московити постійно використовують у війні з Україною методи фашистів, і закривати на це очі, означає потакати цим злочинам Росії проти українського народу.

Відповіді на злочини рашистів мають даватися не тільки на військовому, політичному чи дипломатичному фронті, а й на інших доступних нам фронтах.

На початку війни була інформація, що іноземні хакери зламали сайт міністерства оборони Російської Федерації і тепер відомі імена тих росіян, які беруть участь у війні з Україною.

Так само українські кіберфахівці мають дізнатися прізвища і імена тих нелюдів, котрі масово вбивали українських громадян під час окупації Ірпеня, Бучі, Ворзеля та інших населених пунктів в Київській області.

За всі злочини проти українців російські терористи мусять бути покарані.

Україні потрібно створити службу зовнішньої розвідки на кшталт ізраїльського “Моссаду”, яка буде оперативно виявляти, доставляти в суди і ліквідовувати тих військових злочинців, які звірствували по всій території Української держави.

Умовна назва такої служби могла б бути “Смерека”, що розшифровується, як “смерть кремлівським агресорам”. Ця служба, що буде використовувати методи “Моссаду”, конче потрібна нам для того, щоб жодний воєнний злочинець, котрий здійснив злочини проти мирних громадян України, не мав шансу ухилитися від кримінальної відповідальності за те, що він накоїв на наших територіях. І ніякі виправдання, що я, мовляв, виконував накази вищого начальства, не мусять братися до уваги.

Ми не можемо пробачити, ми не можемо забути, ми не можемо не покарати. Саме це мусить стати головним підходом до покарання злочинців, котрі творили і творять небачені звірства на території України.