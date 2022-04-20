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В ОП заявили, что Украина вернет всех депортированных в РФ граждан

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Подоляк заявил, что украинцы смогут вернуться домой из России

Украина заберет из России всех своих граждан, которых принудительно "эвакуировали" туда оккупанты, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что такой депортацией Кремль повторяет практику 1940-х годов и пытается "размыть нацию".

В интервью "Радио НВ" Подоляк отметил, что украинцев отправляли в основном в отдаленные уголки России. Перед этим граждане должны были пройти через фильтрационные лагеря.

"Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу нелояльны. Это такая традиция, технология – размыть нацию", – пояснил представитель Офиса президента.

Очевидно, Кремль хочет, чтобы к "эвакуированным" относились с ненавистью и пренебрежением.

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"Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, поскольку гуманитарных коридоров в Украину не было. Люди убегали от их обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться – забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки", – рассказал Подоляк.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину", – уверен он.

Как подчеркнул советник главы ОП, Россия сейчас страна-изгой, в которой нельзя будет нормально жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ не позволит людям комфортно чувствовать себя в цивилизованном мире.

"Наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности – это ценности свободы, а у них ценности – это ценности лагеря и вертухаев!" – сказал Подоляк.

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