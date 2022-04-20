В ОП заявили, что Украина вернет всех депортированных в РФ граждан

Украина заберет из России всех своих граждан, которых принудительно "эвакуировали" туда оккупанты, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что такой депортацией Кремль повторяет практику 1940-х годов и пытается "размыть нацию".

В интервью "Радио НВ" Подоляк отметил, что украинцев отправляли в основном в отдаленные уголки России. Перед этим граждане должны были пройти через фильтрационные лагеря.

"Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу нелояльны. Это такая традиция, технология – размыть нацию", – пояснил представитель Офиса президента.

Очевидно, Кремль хочет, чтобы к "эвакуированным" относились с ненавистью и пренебрежением.

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"Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, поскольку гуманитарных коридоров в Украину не было. Люди убегали от их обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться – забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки", – рассказал Подоляк.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину", – уверен он.

Как подчеркнул советник главы ОП, Россия сейчас – страна-изгой, в которой нельзя будет нормально жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ не позволит людям комфортно чувствовать себя в цивилизованном мире.

"Наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности – это ценности свободы, а у них ценности – это ценности лагеря и вертухаев!" – сказал Подоляк.

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