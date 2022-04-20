В ОП заявили, что Украина вернет всех депортированных в РФ граждан
Украина заберет из России всех своих граждан, которых принудительно "эвакуировали" туда оккупанты, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что такой депортацией Кремль повторяет практику 1940-х годов и пытается "размыть нацию".
В интервью "Радио НВ" Подоляк отметил, что украинцев отправляли в основном в отдаленные уголки России. Перед этим граждане должны были пройти через фильтрационные лагеря.
"Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу нелояльны. Это такая традиция, технология – размыть нацию", – пояснил представитель Офиса президента.
Очевидно, Кремль хочет, чтобы к "эвакуированным" относились с ненавистью и пренебрежением.
"Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, поскольку гуманитарных коридоров в Украину не было. Люди убегали от их обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться – забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки", – рассказал Подоляк.
"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину", – уверен он.
Как подчеркнул советник главы ОП, Россия сейчас – страна-изгой, в которой нельзя будет нормально жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ не позволит людям комфортно чувствовать себя в цивилизованном мире.
"Наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности – это ценности свободы, а у них ценности – это ценности лагеря и вертухаев!" – сказал Подоляк.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Россия принудительно переселила на свои территории более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей. Их отправляют в депрессивные регионы, в частности, в северные области и на остров Сахалин.
Например, такую "эвакуацию" оккупанты устроили из города Изюм Харьковской области.
А в Пензенской области России были обнаружены три лагеря для депортированных украинцев.