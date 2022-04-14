Украина ведет переговоры по обмену 169 нацгвардейцев, захваченных РФ на ЧАЭС, – Монастырский

Украина ведет переговоры об обмене военных, взятых в плен российскими оккупантами на Чернобыльской АЭС. Речь идет о 169 военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщил Денис Монастырский, глава Министерства внутренних дел Украины, передала пресс-служба ведомства в Telegram 13 апреля. По информации украинской стороны, часть людей находятся в Беларуси, а другая – в России.

Как отметил Монастырский, украинских защитников держали в подземелье без света, они практически не могли общаться. Россияне забрали у них телефоны и другие средства связи.

"Потом их вывезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене", – сказал глава внутриполитического ведомства Украины.

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Монастырский добавил, что обмен будет возможен только после окончания активной фазы боевых действий в Украине.

31 марта стало известно, что российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, покинули украинскую территорию. Оккупанты двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью. Убегая, они забрали украинских бойцов с собой.

Вскоре после того, как войска РФ заняли Чернобыльскую атомную станцию, стало известно, что оккупанты получают радиационное облучение. Это может вызвать высокий риск онкологических заболеваний. Также появилась информация о том, что россияне выкопали себе окопы в "Рыжем лесу", который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли при взрыве реактора 1986 года.

Позже стало известно, что оккупанты разграбили и разрушили современную аналитическую лабораторию Чернобыльской атомной электростанции, стоимость которой оценивается в шесть миллионов евро. Кроме того, они уничтожили документы и архив ЧАЭС, который в течение десятков лет собирали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля состоялся третий с начала полномасштабного вторжения РФ обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Были освобождены наши военные и гражданские граждане, взятые в плен русскими оккупантами.