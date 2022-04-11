Украина уже не просит у Европы закрыть небо, а призывает дать технику, тяжелую артиллерию, средства ПВО, – Подоляк

Украина не ожидает, что западные страны будут посылать воевать бок-о-бок с украинцами своих солдат. И даже больше не просит закрыть небо над Украиной.

Однако наше государство, противостоящее огромной армии Российской Федерации, остро нуждается в помощи от Европы посредством поставок военной техники, тяжелой артиллерии и средств ПВО. Помочь Украине выстоять и победить призвал западных партнеров советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Дайте нам это, а дальше мы, украинцы, сами с этим всем разберемся. В частности, с россиянами. И защитим Европу в конце концов. А потом уже посчитаем, кто и что кому должен и почему мы заплатили за это столькими жизнями наших граждан", – сказал. он.

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Подоляк поблагодарил тех стран-партнеров, которые уже оказывают мощную поддержку Украине и финансами, и современным, в частности, и очень серьезным вооружением. И открыто демонстрируют свою поддержку.

Он уверен, что в Европе и всем мире начали признавать мощь Украины и разговаривать с нашим государством как со страной, которая доказала силу своего духа. Советник главы ОПУ напомнил о визите премьер-министра Великобритании в Киев, продемонстрировавшем солидарность двух народов.

"Это символ того, что в принципе Украина не проигрывает, потому что к потенциальным проигравшим никто не приезжает. И пример России это доказывает", – сказал Подоляк.

И мировых лидеров, которые едут в Украину, выражающие свою солидарность с Украиной, верящих в победу Украины – очень много.

И все они оказывают нашему государству не только моральную, но и практическую помощь. Весомую роль в координации международных усилий по остановке России играет Великобритания.

Подоляк подчеркнул: если не остановить Россию сейчас – в Украине война не закончится.

"Россия, которая нарушает глобальные правила, продолжит инвестировать средства во всевозможные террористические организации, и под угрозой будет вся европейская безопасность. Потому что все поймут, что можно творить произвол и воевать, нарушая правила и обычаи войны – насиловать людей, сжигать их, делать видеозаписи этого и показывать по ТВ, хвастаться этим. Вот что будет происходить", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк рассказал, когда может состояться встреча президентов РФ и Украины. По его словам, Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в битве за Донбасс.