Украина стала одной из самых заминированных стран мира – ООН

В Организации Объединенных наций назвали Украину одной из самых заминированных стран мира. Еще до начала полномасштабной войны, которую Россия развязала 24 февраля, в окружении мин проживали около двух миллионов украинцев.

Об этом сообщили на Twitter-аккаунте управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Такую статистику обнародовали 4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Украина – одна из самых заминированных стран мира. Еще до продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", – говорится в сообщении.

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Напомним, что российские оккупанты минируют дома, дороги, больницы, тела погибших мирных жителей. Накануне стало известно, что войска РФ заминировали даже пути от Босфора в Одессу, чтобы помешать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.

Ранее украинцев призвали не спешить возвращаться в населенные пункты, которые ВСУ освободили от россиян и где были боевые действия. Сначала необходимо дождаться соответствующей "зачистки" населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морские силы РФ используют в качестве неконтролируемых дрейфующих боеприпасов морские мины, которые были захвачены во время оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году.

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