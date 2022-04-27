Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, РФ не удалось подавить ПВО – разведка Британии

Украина сохраняет контроль над большей частью воздушного пространства над территорией страны. Уничтожить украинскую авиацию и систему ПВО Россия не смогла.

Российская авиация сконцентрирована преимущественно на востоке и юге Украины и украинская армия наносит ей потери. Об этом заявили в британском Министерстве обороны.

"Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением", - отметили в британском оборонном ведомстве.

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В Британии констатируют, что Российская Федерация продолжает бить по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей территории Украины.

В Мариуполе оккупанты перешли к использованию неуправляемых бомб, что увеличивает количество пострадавших среди мирных граждан.

"Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность России эффективно различать цели при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения", - отмечает со ссылкой на данные разведки Минобороны Британии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Британии заявили, что план России по захвату всего Донбасса может провалиться. У Украины есть все шансы победить агрессора и вернуть свои территории.

Также в Британии заявили, что Украина может легитимно атаковать цели в России. В ответ на это россияне разразились угрозами.