Украина сделает все, чтобы вернуть всех своих пленных, – Арестович

Украинская власть приложит максимум усилий, чтобы вернуть всех пленных, которые попали к российским оккупантам. Так называемого обменного фонда для этого более чем достаточно.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным он рассказал, что Украина и РФ стараются проводить "равный обмен пленными, с разницей в 2-3 человека".

"Мы сделаем все, чтобы обменять всех. У нас такое количество российских пленных, что есть на что менять. Среди них есть такие персонажи, что за одного отдадут по 50-80 человек. Очень ценные (для России – ред.)", – сказал Арестович.

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По его словам, среди пленных оккупантов числятся не только офицеры, но и родственники высокопоставленных военнослужащих и даже политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина вернула из российского плена еще 76 человек. В рамках пятого обмена с РФ удалось спасти еще 60 военнослужащих, среди которых 10 офицеров. Всего в плену у оккупантов находится около 700 защитников Украины.