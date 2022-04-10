Украина расплачивается за ошибку Германии и Франции в 2008 году, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Германию и Францию в ошибке, за которую сейчас расплачивается Украина. Он уверен, что война – является результатом неприятия государства в НАТО в 2008 году.

Об этом чиновник рассказал во время интервью телеканалу NBC 10 апреля. При этом он подчеркнул, войны сейчас бы не было, если бы Украина стала членом Альянса.

"Стратегическая ошибка, допущенная в 2008 году Германией и Францией, отвергшая усилия США и других союзников по привлечению Украины, – это то, за что мы сейчас расплачиваемся", – отметил Кулеба.

Глава МВД подчеркнул, что именно Украина расплачивается за ошибку, а не в Германии или Франции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу.