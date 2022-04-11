Украина превратилась в Запорожскую Сечь: Арестович спрогнозировал новые военные столкновения с Россией каждые пять лет. Видео

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война, которую Россия начала в Украине 24 февраля, не будет последней. Наше государство в будущем могут ждать столкновения с РФ каждые пять лет.

Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube 10 апреля. Арестович отметил, что Украина превращается во вторую Запорожскую Сечь или Израиль (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта война не последняя с РФ. Как Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока сообразили, что эти методы не действуют и нужно переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобиться ли пять, но несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит по столкновению каждые два, а может быть пять лет. И крупные столкновения каждые семь-восемь", – сказал он.

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Арестович отметил, что тем украинцам, которые не готовы к этому, лучше выехать из страны. При этом он добавил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

"Уцелеют тут только самые стойкие. Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы покруче и пострашнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов – есть теплая Испания, и много других стран. Езжайте туда, если вы не готовы", – подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что в Украину вернулись все древние архетипы и она превратилась в большую Запорожскую Сечь. По его словам, это и есть Украина, такая у нее судьба.

"Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определятся. Это и есть Украина, с такой она судьбой", – подытожил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заявил, что Украине после окончания этой войны придется пережить новые нападения со стороны России. "Второй раунд", как это назвал военный эксперт, неизбежен, однако не будет настолько же масштабным.