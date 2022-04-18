Украина потребовала от РФ открыть гуманитарный коридор из Мариуполя: отказ будет расцениваться как преступление

Из-за существенного обострения ситуации в Мариуполе Украина требует у высшего военно-политического руководства Российской Федерации открыть гуманитарный коридор для эвакуациии жителей города. Отдельно Россия должна немедленно дать вывезти гражданских с территории комбината "Азовсталь".

Отказ в открытии гуманитарных коридоров будет расценен как военное преступление руководства РФ, за которое им непременно придется ответить. Требование Украины к государству-агрессору озвучила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных украинских территорий Ирина Верещук.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц", - подчеркнула министр ключевые требования по Мариуполю к военно-политическому руководству государства-оккупанта.

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Если Россия откажется выполнять требование Украины и не даст возможности спасти мирных людей, среди которых очень много женщин и детей - это будет расценено как очередное тяжкое военное преступление, совершенное Кремлем. И за него непременно придется ответить по всей строгости международного законодательства.

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", - предупредила Верещук российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине уже второй день не работает ни один гуманитарный коридор: оккупанты не согласовывают маршруты и не прекращают обстрелы.