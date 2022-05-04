Украина получила инновационные станции очистки питьевой воды в зонах гуманитарных катастроф

Благодаря договоренностям благотворителей в Украине поставили современные инновационные системы по производству гигиенически безопасной питьевой воды BASOQUELL 807 австрийской компании BASU. Это стало возможным благодаря усилиям Благотворительного фонда "Можем вместе".

Такие мобильные системы позволяют иметь чистую воду в любых полевых условиях и будут применены в зонах гуманитарных катастроф. Они будут переданы в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины, которая проведет распределение помощи в места, где в ней наибольшая потребность.

Вероятно, первые такие станции обеспечат питьевой водой жителей Харькова, Николаева и населенных пунктов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля, где разрушены или не функционируют инженерные системы водоснабжения.

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"Для производства гигиенически безопасной питьевой воды можно использовать не только техническую воду, но даже воду из природных водоемов – рек, прудов или ручьев, – рассказывает Олесь Довгий, народный депутат Украины, инициатор поставок систем BASOQUELL 807 в Украину. – Система очищает биологические и вирусные загрязнения, производит гигиенизацию воды, повышает ее качество и разрушает биопленку без применения хлора".

Основой системы являются сертифицированные в Европе концентрированные средства и контейнеры из пищевого пластика, где проходит очистка, хранение и при необходимости транспортировка воды. Объем одной станции составляет 1000 л, что позволит обеспечить питьевой водой сразу 500 человек в день. На этом этапе в Украину ввезено 12 таких станций. Система является многократным использованием, емкость не нужно дополнительно промывать после гигиенизации.

"Отсутствие чистой воды в городах, где проходят активные боевые действия, приводит к углублению гуманитарных катастроф и потенциально возникновению эпидемий, – рассказывает Оксана Гуляева – директор благотворительного фонда "Можем вместе", что провел договоренности о поставках систем из Европы и передает их ГСЧС. – Полученные нами системы способны обеззараживать воду, убивать бактерии. Спасибо господину Херберту Венделу (Herbert Wandl), основателю BASU – компании-производителю. Благодаря нашим совместным усилиям оказавшиеся в зонах бедствия украинцы будут обеспечены чистой водой".

Помимо централизованного использования системы также могут применяться как небольшими группами людей, так и персонально. Для этого концентрат будет расфасован в бутылки по 1, 5 и 10 литров, а также индивидуальные шприцы для самостоятельной очистки воды и роздан людям.

Также в Украину поставлена большая партия дезинфекционной жидкости BASOQUELL 710 на водной основе, которая используется как средство очищения, дезинфекции поверхностей без спирта, а также промывание ран. Средство удаляет водоросли, грибки, грибки (C.albicans), вирусы (включая HBV, HCV, ВИЧ, Rota, Corona, Noro), также действует эффективно и надежно против микробов и микробов.