Украина получает от Запада 'подарки', которые изменят ход войны – The Economist

Вначале российского вторжения Запад поставлял Украине противотанковые орудия, готовя страну к партизанской войне, поскольку никто не верил, что наша армия сможет выстоять на главных направлениях атаки врага. Позднее, когда стало очевидным, что украинцы не уступают оккупантам, а заставляют даже отступать, зашла речь о том, что в Украину должны заехать серьезные "подарки".

Как отмечает представитель высшего военного руководства Украины, наступление на Киев с севера удалось поначалу остановить за счет противотанковых мобильных орудий, типа Javelin и NLAW, но главное слово было за артиллерией в связке с работой беспилотников. Теперь на юге и Донбассе артиллерия играет решающую роль. И то, что наши союзники начали поставлять современное вооружение, может переломить ход войны, сообщает The Economist (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Одним из главных просчетов РФ вначале войны была тактика перемещения колоннами по дорогам. На некоторых участках создавались пробки. С помощью беспилотников определялись четкие координаты, и дальше работала артиллерия. То же самое и в отношении ключевого противостояния, которое не дало врагу быстро продвинуться в Киев – битва за Гостомельский аэродром. Там по живой силе врага также отработали "боги войны". Немаловажным было также то, что Россия не смогла на полную мощность использовать свои беспилотники. Они не видели позиции украинских войск, поэтому часто применялась тактика хаотического огня. Украина же в добавок к своим возможностям видеть местность получала еще и данные разведок стран Запада.

На Донбассе артиллерия сейчас играет ключевую роль. Поскольку, в первую очередь, она применяется при прорыве украинской армии в контратаку. Поэтому в последние недели Украина получает современные образцы оружия. Президент США Джо Байден заявил о том, что Украине пришлют большое количество гаубиц М777 и 144 тыс. боеприпасов к ним. Они уже поступают и наших военных уже обучают управлению этим вооружением.

Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Нидерланды, Польша и Словакия также прислали артиллерию или заявили, что пришлют. Отмечается, что другие страны поставляют тяжелое вооружение не публично.

При этом самым лучшим артиллерийским оружием является французский "Цезарь" и шведский "Арчер", считает полковник артиллерии запаса армии США Майкл Джейкобсон. Он подчеркнул, что артиллерийские системы НАТО гораздо более совершенны, скорострельны, точны и смертоносны, чем нынешние украинские и российские. Они лучше справляются с контрбатарейным огнем (по артиллерии противника), а также имеют модульные части, которые можно при повреждении снимать и заменять на новые, оставляя орудия в бою.

Существует проблема с тем, что для западных орудий используются снаряды 155-миллиметрового калибра, в то время как для украинских и российских – 152-миллиметровые (согласно еще советским стандартам). Но после подписания Байденом закона о ленд-лизе для Украины проблема отпадет, поставки орудий нужного калибра ускорятся и увеличатся.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина начала в больших количествах получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Американские аналитики уверены, что западная артиллерия, уже начавшая поступать в Украину, изменит ход войны с Россией, подкрепив ВСУ дальнобойным оружием. Это даст Украине больше преимуществ на поле боя.