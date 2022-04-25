"Украина победит!" Шмыгаль назвал условия завершения войны с РФ
Война в Украине закончится, когда все оккупанты будут изгнаны с ее земель. Кроме того, для наступления мира нашей стране необходимы гарантии безопасности и возможность использовать замороженные активы РФ.
Такую точку зрения в интервью CBS News 24 апреля выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Я думаю, что эта война должна закончиться, когда мы очистим наши территории от российских оккупантов", – сказал он.
Он добавил, что мир в Украине настанет, если у нее будут гарантии безопасности от партнеров и возможность "использовать замороженные активы россиян".
"Тогда, я думаю, мы сможем увидеть, что война окончена и что Украина имеет славу в этой войне", – сказал Денис Шмыгаль.
Ранее глава украинского правительства заявил, что восстановление Украины после войны будет стоить не менее 600 миллиардов долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля премьер-министр Украины встретился с главой Пентагона Остином Ллойдом и другими американскими топ-чиновниками. Переговоры касались дополнительной военной и финансовой помощи для Украины, а также санкций против РФ.