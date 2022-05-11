Украина переходит в контрнаступление, Путина ожидает провал на Донбассе – The Daily Mail

После того, как Россия переориентировала свое военное наступление из севера на Донбасс, ожидаемых успехов на этом направлении так и не удалось достичь. Есть очень медленное продвижение на некоторых направлениях, но в целом армия РФ несет большие потери в живой силе и технике.

Украина дает серьезный отпор оккупантам, местами переходя в контрнаступление. Аналитики склоняются к мысли, что президента России Владимира Путина и его войско на Донбассе ожидает провал. Военный эксперт Джастин Бронк уверен, что это произойдет, если РФ не сможет собрать и отправить в Украину новые военные ресурсы, сообщает издание The Daily Mail.

Россия по-прежнему не может добиться каких-либо успехов на большинстве направлений. Мариуполь, несмотря на то, что оккупанты контролируют почти всю его часть, все еще не считается полностью взятым, поскольку азовцы и другие украинские воины держат отчаянную оборону завода "Азовсталь". Захватчикам удалось взять разрушенный город Попасная на Донбассе, но они не смогли достичь важной цели – окружения агломерации Славянск-Краматорск, то есть взятия в клещи донбасскую группировку украинских войск.

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Тем временем украинские защитники перешли в контрнаступление на Харьковском направлении, они уже продвинулись к городам, через которые враг снабжает свои подразделения на Донбассе.

Россия несет серьезные потери в войне общее количество погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести может достигать 60 тыс. человек. Также очень существенные потери в технике – согласно самым консервативным подсчетам, 640 танков и более 700 других бронемашин.

При этом Путин не решился провести всеобщую мобилизацию в России. А это существенно усложняет вопрос пополнения армии РФ живой силой. Это скажется в целом на мотивации и эффективности действий нынешних российских группировок в Украине, поскольку из-за серьезных потерь войска захватчиков сегодня оказались на грани истощения.

Также РФ не имеет военного превосходства в воздухе. Это объясняется расчетом на то, что на земле достаточно огневой мощи для продвижения армии. Поэтому в российских военных самолетах отсутствует много спецоборудования, необходимого для обеспечения движения колонн техники. Но главное – недостаток профессиональных пилотов с боевым опытом.

При этом не стоит забывать, что России нужно еще содержать военный контингент в Сирии, Молдове, Грузии, Таджикистане, на границах НАТО на Западе и на дальнем востоке у границ Китая. В итоге, армия РФ приближается к пределу своих возможностей по созданию боевой мощи для наступления в Украине.

Украина же добивается успехов в контрнаступлении на Харьковщине. А наступление ВСУ на юго-западе угрожает оккупантам, засевшим в Херсоне. Любой серьезный украинский прорыв отрежет армию РФ от снабжения, поэтому нужно подкрепление для обеспечения контроля над важными дорогами и железнодорожными путями. Без притока подготовленных военных в Украину Россия рискует не только остановить наступление, но и провалить так называемую вторую фазу войны, начав отступать на Донбассе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, война, которую сейчас ведет Россия против Украины, уже не может быть выигрышной для нее ни коим образом, даже если армия РФ сможет захватить новые территории. Президент России Владимир Путин провалил три плана по покорению нашей страны. А украинские бойцы выиграли главное – время.

Напомним, президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, сделан 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.