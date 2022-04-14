Украина обстреляла Краматорск и планирует химические атаки на Донбассе: российские фейки за 13 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле реагирует на захват Виктора Медведчука Службой безопасности Украины. Медведчук – это кум Путина и старый агент Кремля. Пропагандисты пытаются изобразить руководство Украины как дикарей и военных преступников по предложению обмена Медведчука на украинских пленных. Президент США Джо Байден признал войну в Украине геноцидом украинцев, на что российская пропаганда ответила новой волной ненависти к Америке.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы массово совершают преступления

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

Фэйк: Би-би-си заявляет, что именно Украина обстреляла Краматорск

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Опровержение:

Когда российская пропаганда утверждает, что какое-то важное международное издание согласилось с ней во что бы то ни стало, она лжет. Этот случай не исключение. Видим изображения и видео со шрифтами и пометками Би-Би-Си, подтверждающими нарративы российской пропаганды об атаке на Краматорск. Но Би-Би-Си не публиковало подобных материалов .

Никто не верит российским пропагандистам, поэтому они пытаются использовать репутацию иностранных изданий, чтобы хоть как-то легитимизировать свои фейки.

ФЕЙК: Украина планирует химические атаки на Донбассе

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Опровержение:

Одно из главных правил российской пропаганды: когда они говорят, что их враги собираются сделать что-то ужасное, значит, что россия собирается это сделать. Мы видели это уже много раз: химические атаки в Сирии, резня в Буче, химические атаки в Сумах, Рубежном и Мариуполе. Поэтому такие заявления, как "Украина использует химическое оружие против собственного народа", на самом деле означают "Россия использует химическое оружие против Украинцев, но хочет обвинить в этом Украину".

Судя по всему, когда ты живешь по принципу "Кто сильнее - тот прав" ты не видишь минусов в том, что ты невероятно тупой.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

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