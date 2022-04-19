Украина обстреляла Харьков и вместе с Западом планирует ужасные провокации в храмах: российкие фейки за 18 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле сфокусировано на российском наступлении на Донбассе. Основное внимание уделяется новостям о героических победах и разгроме украинских войск. В своей новой речи Путин рассказывал об экономике и заверил население, что все будет хорошо. Это сильно контрастирует с депрессивным докладом главы центрального банка россии. Также диктатор заверил, что санкции против России вредят Европе больше, чем собственно России. Много разговоров идет об обмене пленными. Судя по всему, Россия, несмотря на официальные заявления, все же хочет получить Медведчука, но пытается сбить цену.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления, их совершают украинцы

Украинские беженцы массово совершают преступления и приносят болезни

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: Украина обстреляла Харьков

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Опровержение:

После недавнего обстрела центра Харькова, в результате которого погибли девять украинцев, россия, как всегда, обвинила Украину в обстреле. В целом, согласно российской версии, все обстрелы украинских городов были совершены не русскими захватчиками, а украинскими защитниками. Почему украинская армия обстреливала собственные города? Потому что согласно российской пропаганде Украина является воплощением зла.

Следовательно, после обстрелов украинских городов, Россия всегда обвиняет Украину. Это наверняка работает для российского населения, проникнутого российской пропагандой, и это создает путаницу и отвлекает внимание за пределами россии, но любой умный человек должен отбрасывать подобные фейки с первого взгляда.

ФЭЙК: Украина и западные страны планируют ужасные провокации в храмах на территории страны

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Опровержение:

Мы снова видим привычную российскую тактику: обвиняй врага в том, что сам планируешь сделать. Несколько дней назад россия предупредила, что Украина будто бы планировала атаку на Лозовую, важный транспортный узел для граждан, эвакуируемых из Донбасса. Вчера российское МО гордо заявило, что ими была успешно атакована Лозовая, уже "важный украинский военный узел" (см. фото).

Мы видим, что Россия планирует новое военное преступление и заранее обвинила в нем Украину и страны НАТО. В мыслях российских пропагандистов это надежный план, деморализующий украинцев и дискредитирующий Украину и ее союзников. Но сейчас уже никто не верит в то, что говорят россияне.

ФЕЙК: Российские солдаты освободили граждан Турции из "нацистского плена" в Мариуполе

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Около 30 граждан Турции скрывались в мариупольской мечети. Все попытки их эвакуации были заблокированы русскими солдатами. Захватчики многократно обстреливали мечеть и близлежащие территории во время осады города. Пропаганда России утверждает, что все защитники Мариуполя являются нацистами. Единственные в Мариуполе, кто держит кого-то в заложниках, это русские солдаты, многократно препятствовавшие попыткам эвакуации и удерживающие население города в ловушке без еды и воды.

Следовательно, нет, россияне не спасали турецких граждан из плена. Они просто решили их наконец-то отпустить, после многих запросов со стороны Президента Турции Реджепа Эрдогана.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!