'Украина ни на кого не нападала и не собиралась': в России пенсионер уличил пропагандистов во лжи. Видео

Российский пенсионер обвинил пропагандистов во лжи. Он призвал сограждан анализировать информацию и всегда задавать себе вопрос: "Зачем?".

Рассказ мужчины появился сегодня в сети. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Пожилой человек утверждает, что Украина не нападала на Россию и даже не собиралась. “Всегда спрашивайте: “Зачем?". Извините, они живут лучше нас. Мы живем даже по сравнению с ними плохо", – уверяет дедушка.

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Он смеется над утверждением, что в Украине есть фашизм. При этом мужчина предлагает задуматься, есть ли он в России. Пенсионер добавляет, что у него были знакомые в Мариуполе. Однако сейчас они, скорее всего, погибли. Родственников в Украине у мужчины нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты в эфире устроили истерику из-за уничтожения украинцами крейсера "Москва".