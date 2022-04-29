19 лютого, за п’ять днів до початку війни, президент летів на Мюнхенську конференцію безпеки. На ту саму, на якому йому сильно радили не їхати з міркувань безпеки.

Ми сиділи разом - Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Резніков Олексій, я - і в режимі брейнстормінгу доточували його виступ. За декілька годин цю вже виголошену промову назвуть історичною, але на той момент ми все ще над нею працюємо.

Остання дискусія, яку ми мали, це - план Маршала чи ленд-ліз? В тексті треба було залишити щось одне.

"Ленд-ліз, - зрештою сказав президент - це зараз важливіше".

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У тексті виступу ви почули таке:

"Що ще ми можемо зробити зараз? Створити для України Фонд стійкості та відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії – армії, яка захищає всю Європу".

Після цього ми почали працювати над реалізацією. Як і всі гарні амбітні ідеї, її спочатку сприйняли із скепсисом. Нам пояснювали, чому зараз не до ленд-лізу, чому нам не потрібен ленд-ліз, а потрібно щось інше, і т.п.

Але!

19 лютого 2022 року - офіційний день народження ленд-лізу як складової зовнішньої політики України

28 квітня 2022 року - Палата Представників Конгресу США ухвалила "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні"

Україна - неможливе можливе.