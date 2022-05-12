Украина настаивает на обучении летчиков управлять западными самолетами – СМИ

Власть Украины настоятельно призывает западных партнеров начать обучение летчиков ВВС ВСУ на своих истребителях. Рано или поздно военные самолеты придется запустить для противостояния агрессору, поэтому отсрочка этого процесса только усложнит позиции союзников.

Об этом сообщили высокопоставленные чиновники Минобороны изданию "Украинской правды". Обращение Украины сейчас рассматривается партнерами западных государств.

"Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Ведь скоро все равно они сюда полетят, хоть вы и противитесь", – рассказали представители оборонного ведомтсва.

Отмечается, что западные партнеры сначала опирались на предложения поставки в Украину западного вооружения. Они передавали свои запасы вооружения советского образца, ссылаясь, в частности, на то, что украинским военнослужащим сначала нужно получить навыки владения западным вооружением и тому подобное.

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Однако когда правительства стран Запада передали в Украину все запасы оружия советских времен, встал вопрос о том, какой тип вооружения передавать в последующих пакетах помощи. К примеру, западные партнеры исчерпали все возможные источники и пути снабжения боеприпасами калибра 152 мм для советских гаубиц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стрелок-зенитчик 81-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбил российский вертолет Ми-24. Это произошло 12 мая в Луганской области.