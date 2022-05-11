Украина молится об их спасении: что известно о героях, которые держат оборону в Мариуполе. Фото

Защитники Мариуполя уже более 2-х месяцев держат оборону города. Противник стащил большое количество вооружения и каждый день пытается взять штурмом последний бастион украинских военных – завод "Азовсталь". Но, благодаря мужеству и героизму бойцов ВСУ, планы российских оккупантов ежедневно проваливаются.

Как выглядят лица "Азова" – в подборке OBOZREVATEL.

С 2014 года военный защищает украинскую землю от захватчиков. С самого начала вторжения РФ мужчина проходит службу в рядах "Азова". В 2017 году его назначили командиром подразделения. В этом году Денису, как и Независимой Украине, исполнится 31 год. До войны Прокопенко успел получить высшее образование в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности "Преподаватель английского языка".

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Святослав более известен широкой публике по позывному "Калина". Он – голос "Азова" в социальных сетях и медиа. Военный делится с украинцами кадрами из заблокированного завода и рассказывает актуальную информацию С 2014 года профессиональный военный участвовал в боевых действиях на Донбассе. 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, Паламарь был в Мариуполе, где и находится на данный момент. К счастью, жена "Калины" и его 5-летний сын уехали из города до начала вторжения РФ.

На фронт Самойленко попал в 2014 году, оставив учебу на историческом факультете Университета Шевченко. Мир узнал о герое во время пресс-конференции, на которой он совершенным английским отвечал на вопросы иностранных журналистов о ситуации в Мариуполе. Однако мало кто знает, что этот герой потерял на войне руку и глаз. Случилось это, когда возле Ильи упал вражеский снаряд, а сам он взорвался на собственном боеприпасе при установке растяжки. В настоящее время он защищает город с титаново-механическим протезом. Но это не мешает ему наносить ущерб оккупантам.

"Птичка", как ее называют собратья, покорила мир волшебным голосом и невероятным героизмом. 21-летняя девушка из Тернопольской области переехала в Киев, чтобы заниматься правозащитной деятельностью и военным делом. Позже она окончила медицинские курсы и стала на защиту своей страны. Юная Екатерина, еще недавно закончившая певческое отделение колледжа имени Соломии Крушельницкой, тайком от родных отправилась защищать Мариуполь. Долгое время родители не знали, что она находится на заводе "Азов", о котором ежедневно говорят в новостях.

Украинский военный ушел на фронт еще в 2014 году. С этого времени он защищал Родину в рядах полка "Азов". 24 февраля он с собратьями находился в Урзуфе, но впоследствии сумел добраться до Мариуполя и присоединиться к его обороне. Недавно Арсений получил серьезную травму – осколок от вражеской бомбы застрял в его ноге. Провести операции было невозможно, из-за нехватки ресурсов, поэтому мужчина принимал антибиотики и дождался, пока рана заживет с железкой внутри. Его жена рассказала, что таких случаев на заводе "Азовсталь" очень много, ведь оккупанты разрушили полевой госпиталь и уничтожили таким образом запасы медикаментов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что капитан морпехов "Волына" обратился в мировое сообщество с призывом спасти защитников Мариуполя.