Украина и Россия провели новый обмен пленными: среди освобожденных есть раненые

Украина произвела очередной обмен пленными. Домой вернулись 10 военнослужащих и 9 мирных жителей.

Среди освобожденных из российского плена украинцев есть раненые. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских", - отметила министр.

Верещук также сообщила, что в числе освобожденных из российского плена удалось вытащить также раненых защитников, теперь они смогут получить помощь.

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"В этот раз среди освобожденных - раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации" , – отметила она.

По словам Верещук, обмен состоялся при участии президента Украины Владимира Зеленского.

"Пользуясь случаем, благодарю президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предыдущий обмен - уже 5-ый по счету с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину - состоялся 19 апреля. Тогда из плена РФ освободили 76 украинцев. Подавляющее большинство из освобожденных - украинские военные: их тогда удалось вытащить 60.