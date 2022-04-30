Украина и Россия провели новый обмен пленными: среди освобожденных – беременная военнослужащая

В субботу, 30 апреля, Украина и страна-агрессор Россия провели очередной обмен пленными. Из плена врага вернутся 17 украинцев, среди которых беременная военнослужащая.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она назвала этот обмен особенным.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских", – написала Верещук.

По ее словам, этот обмен стал для нее особенным, поскольку "одна из военных женщин на пятом месяце беременности".

Каких-либо других подробностей обмена Верещук не обнародовала.

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Как известно, ранее она обвинила РФ в попытке нарушить Женевские конвенции. По словам Верещука, в Москве хотели обменять похищенных гражданских украинцев на российских военных.

Напомним, 19 апреля Украина и РФ провели пятый обмен, в результате которого домой вернулись 76 украинских граждан. Тогда удалось вызволить 60 военнослужащих, из них 10 офицеров, а также 16 гражданских лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верещук сообщила, что в плену РФ находятся более 700 украинских военнослужащих. Также агрессор удерживает в плену около тысячи гражданских, из которых 500 – женщины.