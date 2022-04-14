Украина и Россия провели четвертый обмен военнопленными: появились подробности

Украина и РФ провели очередной, четвертый с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. В результате домой возвращаются 30 украинцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. "По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными", – написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате обмена освобождены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава Вооруженных сил Украины, а также восемь гражданских лиц, в том числе одна женщина.

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"В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", – сообщила Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате предыдущего обмена были освобождены 26 украинцев. Девять из них – женщины.

Напомним также, в Украине рассматривают вариант обмена кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских пленных. Между тем в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином РФ.