Украина и Польша договорились об отмене разрешений для перевозчиков топлива

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом сообщили на Facebook-странице ведомства.

Критическую ситуацию на рынке топлива прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу. В дальнейшем продолжим нашу работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов", – отметил министр.

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Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8. Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

Как ранее сообщила вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко, в ближайшее время дефицит горючего будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины.