Украина и Израиль достигли ряда договоренностей о беженцах, – посольство

Посол Украины Евгений Корнийчук и министр внутренних дел государства Израиля Айелед Шакед в ходе очередной встречи достигли ряд договоренностей по вопросу пребывания украинских беженцев на территории Израиля. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook .

"В ходе переговоров о статусе граждан Украины, находящихся на территории Израиля на время военных действий, достигнут ряд договоренностей. Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля. Кроме того, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование", — говорится в сообщении.

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Кроме того, было получено принципиальное согласие МВД Израиля о выдаче разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

"Посольство и далее не согласно с принципом применения квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы предоставить украинцам убежище от ужасов российской агрессии",– - подчеркивают в Посольстве.