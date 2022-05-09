Украина будет триумфатором в войне, Путину будет трудно придумать победу, – постпред США при ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией. ВСУ уже отбросили врага на Киевщине, Черниговщине и Сумщине, осталось сделать то же на востоке и юге.

Об этом Карпентер заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности. Он отметил, что ввиду тех масштабных ошибок, которые уже допустил президент России Владимир Путин в войне против Украины, придумать какую-то победу ему будет трудно.

"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, а также на Черниговщине и Сумщине. Теперь они пытаются наступать на востоке и юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать победу. здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", – отметил Карпентер.

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По его мнению, Украина будет триумфатором в этой войне, а империалистический мир Путина проигрывает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что война РФ против Украины может оказаться затяжной. Но если украинские силы начнут мощно поджимать оккупантов, то Путин, вероятно, согласится вернуться в переговорный процесс на адекватных условиях.

Сам Путин в разгар российской агрессии против Украины обратился к украинцам. Он поздравил украинцев с Днем победы и заявил, что Россия "победит как в 1945-м".

В то же время "победители" уже потеряли более 25,5 тысяч солдат с начала вторжения в Украину и эти потери с каждым днем возрастают. В частности, 8 мая ВСУ ликвидировали 51 солдата вражеской армии.

Также аналитики сощитали, что с начала войны 24 февраля и до конца апреля потери боевой техники ВС РФ оценивались в $16 млрд, а общий ущерб Кремля – $34 млрд (с учетом расходов на боеприпасы и поставки).