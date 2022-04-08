Украина будет сбивать военные самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье – Генштаб

Защитники Украины не позволят российским оккупантам перебрасывать самолеты на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове. Наша противовоздушная оборона будет пресекать любые подобные попытки врага.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник в комментарии Укринформу. "Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – предупредил он.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Есть вероятность, что для этого россияне могут использовать территорию Приднестровья, на аэродроме Тирасполя враг начал готовиться к приему самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 43 дня полномасштабной войны защитники Украины сбили уже 150 самолетов российских оккупантов. Это больше, чем есть на вооружении в армий таких стран, как Польша, Казахстан, Великобритания и Беларусь.