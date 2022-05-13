Украина будет бороться столько, сколько нужно: Буданов объяснил стратегическое значение Змеиного

ВСУ будут бороться за остров Змеиный столько, сколько понадобится. Это стратегически важная локация, позволяющая контролировать надводную и частично воздушную ситуацию на юге Украины.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, тот, кто контролирует остров, может блокировать движение всех судов, курсирующих в направлении южных регионов Украины. "Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько потребуется", – уверяет он.

Также Буданов утверждает, что деоккупация острова важна для того, чтобы осложнить высадку Россией тактического морского десанта на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

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"Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил начальник ГУР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спутник зафиксировал результаты бомбардировки украинскими военными вражеского десанта на острове Змеиный.