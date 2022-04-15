'Украина борется за всю Европу': к теробороне Киева присоединился французский ветеран 'Иностранного легиона'. Видео

Ветеран "Иностранного легиона" из Франции присоединился к бойцам территориальной обороны Киева, которые продолжают защищать город и область от российских оккупантов. Эдмон является инструктором и обучает защитников столицы скоростной стрельбе.

Француз имеет большой опыт службы, поэтому решил поделиться им с украинцами. Он подчеркивает, что мы сейчас защищаем не только свою страну, но и всю Европу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина борется за всю Европу. И чтобы остановить эту войну, нужна наша помощь. Как можно скорее", – сказал Эдмон.

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Он, как и многие другие мужчины, пришел записаться в тероборону Киева. Узнав, что он является ветераном "Иностранного легиона", мужчине было предложено заняться подготовкой состава территориальной обороны города, в том числе обучением бойцов скоростной реактивной стрельбе.

"Это, я надеюсь, спасет им жизнь в случае боевых столкновений в городе. И я надеюсь, что добровольцы получат как можно больше поддержки, потому что они действительно готовы к бою", – сказал легионер.

Он пожелал Украине восстановить мир, а также как можно быстрее отбить всех "орков", атакующих нашу страну на востоке и юге.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран мира вступили в Интернациональный легион территориальной обороны. Все для того, чтобы помочь украинцам бороться с оккупантами. Смельчаки уверены, что у россиян нет шансов на победу.